En el marco de la cobertura especial de las elecciones legislativas, el exintendente interino y la exconcejala acompañaron a Lilí Berardi en la mesa desde las 18.00, a la espera de los resultados.

Opinaron sobre las elecciones, sobre la gestión del intendente y sobre la campaña. Hubo momentos “picantes”, polémica y reflexión.

La lista de La Libertad Avanza, con Ariel Rey a la cabeza, fue la más votada, por encima de la del oficialismo de Cecilio Salazar que encabezó Valentín Bravo.

