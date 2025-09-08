Los resultados provisorios de las elecciones legislativas 2025 en San Pedro indican que son tres las fuerzas políticas que alcanzaron el piso para la distribución de las 9 bancas en juego en el Concejo Deliberante.

En el distrito votaron 35 867 electores, lo que representa el 64 por ciento de los 56 032 habilitados, un porcentaje menor al habitual, aunque sensiblemente mayor al esperado pasado el mediodía del domingo.

Con 1882 votos en blanco (5,3 por ciento), el total de votos afirmativos para calcular la distribución de las bancas es de 33 985, siempre según los resultados provisorios difundidos oficialmente por la Junta Electoral.

Es decir que la cifra repartidora es de 3776 votos para obtener una banca.

La Libertad Avanza logró 13 673 votos, el 40,3 por ciento, lo que le permite, cono este resultado, obtener cuatro bancas de concejal: Ariel Rey, Melina Panatteri, Joaquín González y Mariana Reynoso.

Fuerza Patria cosechó 9554 votos, el 28,2 por ciento. Con esa cantidad de sufragios, se lleva tres bancas: Valentín Bravo, Candelaria Cuscuela y Martín Baraybar.

Los resultados provisorios para las cuatro fuerzas que más votos obtuvieron.

Nuevos Aires se ubicó tercero, aunque lejos del resto, con 3906 votos que representan el 11,5 por ciento. Ello le permite, con estos resultados, lograr que en la distribución de bancas le quede un resto para obtener una segunda, por lo que ingresarían Damián Mosquera y Belén Santos.

Mauro Rasio, candidato de Hechos, alcanzó los 3697 votos (10,89 %), por lo que le faltan 79 para alcanzar el piso, lo que lo dejaría afuera del Concejo Deliberante si el escrutinio definitivo confirma los resultados provisorios.

El resto se ubicó muy lejos de la posibilidad de una banca. Martín Rivas, de Acuerdo Ciudadano, logró apenas 1285 votos (3,78 %); Pía Grondona, de Potencia, 934 (2,75 %); Florencia Galán, del Fitu, 387 votos (1,14 %); Fernando Altolaguirre, del Partido Libertario, 271 (0,79 %); y Tatiana Morales, de Unión Liberal, 217 votos (0,63 %).

