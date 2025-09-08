La localidad de Gobernador Castro es la que mayor cantidad de electores tiene en San Pedro, después de la ciudad cabecera, con 2850 personas.

El domingo, en las elecciones legislativas, hubo 1771 votos afirmativos, es decir vecinos de esa localidad que eligieron uno u otro candidato.

La lista más votada fue la del oficialismo que representaba al intendente Cecilio Salazar y que encabezaba el director de Deportes, Valentín Bravo.

Fuerza Patria obtuvo 948 votos, un 53,52 por ciento del total. Detrás se ubico, casi con la mitad, la lista de La Libertad Avanza, con Ariel Rey como candidato, con 496 sufragios (28 %).

Además, en Gobernador Castro la boleta de Mauro Rasio (Hechos) obtuvo más votos que la de Damián Mosquera (Nuevos Aires, con 148 voluntades (8,35 %) contra 82 (2,59 %).

Más atrás se ubicaron Martín Rivas, de Acuerdo Ciudadano, con 46 votos (2,59 %); Pía Grondona, de Potencia, con 28 (1,58 %); Florencia Galán, del FITU, con 13 (0,73 %); y Tatiana Morales, de Unión Liberal, con 10 (0,56 %). Fernando Altolaguirre, del Partido Libertario, no obtuvo votos.