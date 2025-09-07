Elecciones 2025: el intendente Cecilio Salazar reconoció la derrota
“Compañeras, compañeros, querido equipo, gracias, muchas gracias por el inmenso esfuerzo que hicieron. Lamentablemente no alcanzó”, le dijo el intendente Cecilio Salazar a la militancia de Fuerza Patria, reconociendo la derrota.
“Un día se tenía que dar, pero una alegría inmensa. También tengo una mezcla de tristeza por lo que pasó en el local, pero bueno, en definitiva hemos dejado todo”, continuó indicando Salazar.
Luego, destacó estar “muy feliz y muy contento porque realmente el proyecto que seguimos hasta ahora, que es atrás de Axel (Kicillof), ha triunfado ampliamente en la provincia, pero ampliamente. Están hablando, algunos medios, de paliza en la provincia. Así que contentos. No estemos tristes, hay que festejar, no hay que estar tristes. No quiero caras tristes, ni nada por el estilo. Así que vamos adelante, sigamos adelante. Tenemos un año y tres o cuatro meses para gobernar nuestro país, nuestro querido país. Sí, San Pedro es nuestra patria chica”, concluyó, dando por finalizada la incertidumbre sobre el resultado.
Instantes antes, Ariel Rey, el ganador de las elecciones, dijo que había que ser “cautos”.
