El resultado de las elecciones legislativas 2025, que tuvo a la lista de La Libertad Avanza de Ariel Rey como ganadora, implicó además de la distribución de 9 bancas en el Concejo Deliberante la puesta en juego de tres cargos en el Consejo Escolar.

El resultado provisorio indica que las tres bancas en disputa en ese cuerpo quedaron en manos de La Libertad Avanza, única lista que alcanzó el piso de la cifra repartidora para la distribución.

Con 33 985 votos afirmativos —hubo, además, 1882 en blanco—, la cifra repartidora quedó en 11 328 votos. La boleta de Rey obtuvo 13 673, por lo que fue la única que accedió al Consejo Escolar.

Así, fueron electos consejeros escolares Marianela Rottenschweiler, Fernando Geoghegan y Leonor Parra.

Fuerza Patria, la lista del intendente Cecilio Salazar, que tenía a Ivana Rodríguez como primera candidata, no llegó a la cifra al obtener 9554 votos, por lo que el oficialismo pierde poder en ese cuerpo.

El 10 de diciembre terminan sus mandatos en el Consejo Escolar Myriam Bonilla y Romina Roselló, ambas del oficialismo local, y Patricia Sabaté, de Juntos por el Cambio.

Salazar tendrá en ese cuerpo la mitad de las bancas, con los consejeros electos en 2023: Silvina García, Néstor Abeledo y Laura Ponzio.

