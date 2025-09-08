Pueblo Doyle tenía 674 electores habilitados para ir a las urnas este domingo en las elecciones legislativas 2025.

De ellos, 406 depositaron una boleta para elegir sus representantes en el Concejo Deliberante y el Consejo Escolar.

La lista más votada fue la de Valentín Bravo y Fuerza Patria, representantes del oficialismo de Cecilio Salazar, con 165 votos (40,64 por ciento).

Detrás se ubicó Ariel Rey de La Libertad Avanza, con 129 votos (31,77 por ciento) y luego, Mauro Rasio, de Hechos, con 57 (14,03 %).

Más atrás quedaron Damián Mosquera, de Nuevos Aires, con 19 votos (4,67 %); Pía Grondona, de Potencia, con 12 (2,95 %); Martín Rivas, de Acuerdo Ciudadano, con 10 (2,46 %); Florencia Galán del FITU y Tatiana Morales de Unión Liberal con 7 cada una (1,72 % para cada lista).

