Caso Yael: las pericias responsabilizan al médico de guardia que le dio el alta sin los estudios de urgencia

Ads

Heladas: INTA San Pedro puso en marcha el servicio de alarma

El veto de Milei provocó repudio de todos los concejales, incluidos los que suelen defenderlo

Ads

Binimelis se tentó en plena sesión y hubo que pasar a cuarto intermedio

Rejas en la fuente de plaza Constitución: "Es una berretada", cuestionó Paola Basso en el Concejo

Ads

Estrenó “En el barro”, la serie spin-off de El Marginal, donde actúa la sampedrina Alexa Pettone

El Círculo de Periodistas Deportivos repudió la agresión sufrida por Augusto Azimonti

Allanamiento por venta de drogas: cayó "el Puro" Olmos

Ads

"Fiesta Popular Sampedrina", el nombre que eligió el Municipio para no usar "Fiesta de la Ensaimada"

A partir de las 14 hs. En el predio junto al viejo astillero en el barrio Las Canaletas se realizará la fiesta por el Día del Niño.

San Pedro recibe a la previa del TC PickUp que este fin de semana se corre en San Nicolás

Pagos ANSES:

El lunes 18 de agosto cobrarán los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y tengan DNI terminados en 6.

DNI terminados en 7: el martes 19

DNI terminados en 8: el miércoles 20 y con DNI terminados en 9 el jueves 21.

—------------------------------

CLIMA:

Soleado y frío con 13° de temperatura máxima. Viento del sector Este a 31 km.

Mañana sábado cielo cubierto con algunas lluvias débiles por la tarde, viento del Sureste. Máxima de 12°

El domingo parcialmente nublado con 17° de máxima.

—---------------------------------

FARMACIAS DE TURNO:

25 de Mayo 800

Litoral 1080

—--------------------------

El sábado en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi que se emite de 9 a 13 hs. por nuestro canal de YouTube sin galera lili berardi y en el vivo de Facebook Sin Galera premiamos a los suscriptores o socios de La Guía Club.

Elegimos al ganador de las órdenes de compra de VVZ bazar y regalos por el Día del Niño.

Respondé a la consigna por whatsapp al 3329 479958

Si sos suscriptor de La Opinión o socio de La Guía Club, ya estás participando.

Espera el llamado de Lilí.

Espera por wsp el link de nuestro programa todos los sábados

www.laopinionsemanario.com.ar

—-------------------------------------

-Suscribite al canal de Youtube y forma parte de nuestra comunidad.

•⁠ ⁠incorporate a La Guía Club 3329 569378

-En instagram: Sin Galera, La Opinión y La Opinión Deportes

-También en Tik Tok y Facebook

-Siempre atentos en el 4-20-100

-En nuestro sitio web suscríbete y lee el material periodístico exclusivo.

-Y si te dimos una mano, ahora es tu turno.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando éste servicio. https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion

—------------------------------------------------

Auspician Lo Que Importa:

Vía Costa, Hospital Privado SADIV, La Jabonera, Hidráulica Biscia, Gran Paraná, Sindicato de Empleados de Comercio, Rapicuotas, Obra Social del Personal del Papel, Cartón y Químicos, Supermercado VEA, Rey Distribución, Pardo Hogar, Estudio Jurídico Dra. Sofía Sanjurjo,Espacio Bambú, coach Dalmy Butti,Viva el Pollo 5, La Delfina restó.