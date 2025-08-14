Este jueves 14 de agosto estrenó la nueva serie argentina de Netflix, En el barro, donde participa la actriz y reconocida activista trans sampedrina Alexa Pettone.

Ads

La ficción es un spin-off de la popular serie El Marginal y cuenta con 8 episodios que ya se pueden ver en la plataforma de streaming.

La sampedrina actúa en 3 capítulos e interpreta a una peluquera de nombre Lulú que al igual que las protagonistas se encuentra privada de su libertad en uno de los pabellones de la prisión para mujeres La Quebrada, lugar donde transcurre la historia.

Ads

Para ser parte de la ficción, Pettone, que ya había actuado en la película Yo nena, yo princesa, se presentó en un casting donde fue seleccionada entre otras 900 personas.

Tras conseguir el papel, se sumó a las grabaciones que comenzaron hace más de un año, en julio de 2024.

Ads

“Hice el casting esta vez sin esperanzas casi, pero lo hice sin pensar realmente que podría haber alguna posibilidad”, había expresado Alexa por aquel entonces a La Opinión.

La serie está protagonizada por Ana Garibaldi, Gladys Guerra en El Marginal, Valentina Zenere, la colombiana Carolina Ramírez, Rita Cortese, Lorena Vega, Marcelo Subiotto y Ana Rujas, con la participación especial de María Becerra y la recientemente fallecida Alejandra ''Locomotora'' Oliveras.

Sebastián Ortega está a cargo de la dirección y cuenta con la producción de Netflix, Underground y Telemundo Studios.

Ads