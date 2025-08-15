Las rejas con las que vallaron la fuente de plaza Constitución fue tema de debate en la última sesión del Concejo Deliberante tras la presentación de un proyecto del concejal Martín Rivas que pedía al Gobierno que suspendiera las obras en marcha.

El oficialismo hizo valer su mayoría y rechazó la propuesta de Rivas, quien cuestionó que la colocación del enrejado no pasó por el Concejo, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de las Municipalidad respecto de las intervenciones de ese tipo en el espacio público.

El concejal Christian Leguizamón fue el encargado de informar que el bloque que ahora se llama Fuerza Patria iba a rechazar el expediente.

Aseguró que "no se hizo ninguna intervención, ningún trabajo" en la fuente sino que sólo fueron "tareas de mantenimiento" y algunos "parches", lo que contradijo la idea de "restauración integral" que informó el Gobierno cuando en diciembre del año pasado comenzó la obra.

"A algunos les puede gustar más y a otros menos, pero se decidió para cuidar el patrimonio de la ciudad", dijo el concejal Leguizamón, tras lo que la edila de la UCR Paola Basso no se guardó su posición, que según dijo está entre "aquellos a los que no les gusta para nada" lo que hicieron.

"Voy a discrepar con el concejal Leguizamón. Colocar rejas, que le llamaría jaula, desde mi punto de vista sí es una intervención, por ende es razonable el planteo que hace el concejal Rivas", señaló Basso.

"Me parece terrible, me parece una berretada las rejas que pusieron. Están desprolijas y a su vez no está terminado. Están tardando seis meses para poner unas rejas que supuestamente ya estaban hechas, lo que denota la inoperancia de la gente que está trabajando en el sector", disparó.

Rivas recordó que el Ejecutivo nunca respondió un pedido de informe de su autoría respecto de las obras en la plaza Constitución. "Queríamos saber quiénes estaban a cargo de la obra de una fuente de valor histórico y arquitectónico", dijo.

"No discutimos si está bien o mal por seguridad, en todo el mundo hay monumentos con rejas para cuidarlos. Lo que no podemos aceptar es que no pasen por este cuerpo y lo hagan de prepo", cuestionó.

