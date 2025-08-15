El Círculo de Periodistas Deportivos repudió la agresión sufrida por Augusto Azimonti
El periodista de La Opinión & Sin Galera fue agredido durante la final entre Chacabuco y San Pedro por la Copa País. El presidente de la Liga chacabuquense intentó obstaculizar su trabajo y un jugador le arrebató el celular para evitar que grabara los incidentes. El Círculo señaló que estas agresiones atentan contra la libertad de prensa.
El Círculo de Periodistas Deportivos de San Pedro expresó su “más enérgico repudio al hecho de violencia sufrido por nuestro colega Augusto Azimonti mientras desarrollaba su labor periodística”.
En un comunicado, los colegas manifestaron: “Este tipo de agresiones no solo afectan a la integridad física y emocional del trabajador de prensa, sino que atentan contra el ejercicio libre y responsable de la profesión”, manifestaron los colegas en un comunicado.
“La libertad de prensa es un pilar fundamental de la democracia y una garantía indispensable para que la sociedad pueda acceder a información veraz, plural y oportuna”, señalaron.
Consideraron que “los medios de comunicación cumplen un rol esencial como puente entre los hechos y la ciudadanía, y su labor debe ejercerse sin presiones, amenazas ni actos de violencia".
"Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del libre ejercicio del periodismo y con el respeto mutuo como base para una convivencia democrática y pacífica”, finalizaron.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión