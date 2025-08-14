Desde esta jueves la Estación Experimental INTA San Pedro comienza con una prestación de excelencia: el servicio de alarma para control de heladas.

En esta época del año las variedades tempranas de durazneros se encuentran en flor, por lo que los productores locales están expectantes sobre lo que puede deparar el clima.

INTA había anticipado que esto podría suceder durante la presente jornada, atento a los diferentes registros que se venían dando, como temperatura ambiente, humedad y el punto de rocío.

De esta manera retorna la asistencia para los fruticultores, un servicio que comenzó en el año 1998, que cada hora informa el registro de temperaturas que podrían afectar los montes de frutas de carozo.

Los interesados se encuentran en un grupo de WhatsApp donde con anoticiados sobre los valores térmicos a 1,50 metro de altura sin abrigo. Para seguirlo se debe suscribir al 11 6562 6100 o en https://bit.ly/heladas2025

