Día de las Infancias en Las Canaletas
El viernes 15 de agosto de 14.00 a 17.00 tendrá lugar una fiesta por el Día del Niño en el predio público de Las Canaletas. La entrada es libre y gratuita. Organizan vecinos del barrio y catequistas de la capilla San José.
