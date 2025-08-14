El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad manifestar rechazo a la decisión del presidente Javier Milei de vetar las leyes de emergencia en discapacidad, moratoria previsional y aumento de jubilaciones y pensiones.

El expediente fue presentado por los concejales de Fuerza Patria y acompañado, aunque con debate sobre los matices, por toda la oposición, incluidos los bloques La Libertad Avanza y Pro-Libertad, que representan a Milei en el HCD.

La vocera del proyecto fue Rita Leguizamón, quien cuestionó la represión a los jubilados en las manifestaciones de los miércoles por parte de las fuerzas de seguridad federales y destacó al grupo local que todos semanalmente se reúne en la plaza Belgrano.

"Milei dice que la justicia social es aberrante. Nosotros decimos que aberrante es Milei y son las políticas de ajuste y crueldad, sobre todo a este sector tan vulnerable de la sociedad", dijo la concejala del Movimiento Evita.

"Este gobierno agarró el país con el peor diagnóstico económico de la historia, como consecuencia de las políticas que llevó adelante el gobierno anterior", dijo Mauro de Rosa, presidente del bloque LLA y agregó: "De todas maneras, no voy a justificar, bajo ningún punto de vista, que la variable de ajuste sean los jubilados".

De Rosa se refirió a la situación de la ley de emergencia en discapacidad y lo hizo desde su lugar de padre que atraviesa esa situación. "Si resolver los problemas de este país pasan por vetar una ley que votó el Congreso, no cuenten conmigo. Yo banco un montón de políticas de este Gobierno, pero con este tema es muy difícil, este es el límite, es una aberración ", dijo.

Rivas, que también votó a favor de expresar rechazo al veto de Milei, dijo que la alocución de Rita Leguizamón "desvirtuó el espíritu del proyecto" y también cuestionó que los jubilados sean variable de ajuste. "No podemos dejar de lado a nuestros padres, abuelos, vecinos que la están pasando mal", señaló.

"La posición de este concejal es repudiar el veto, a pesar de las formas de la redacción y de la pésima alocución que eligió el bloque Fuerza Patria", concluyó Rivas.

Por último, Yanina Batalla, de la UCR, consideró que no deberían haberse utilizado "adjetivos calificativos" y pidió "dejar de lado las ideologías en estos temas".

Aseguró que "la solidaridad con los más débiles de un país" debe ser prioridad y llamó a la reflexión para evitar "agravios y faltas de respeto", sobre todo del presidente.

Diego Lafalce, que preside un bloque denominado “PRO-Libertad” y que responde políticamente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no hizo uso de la palabra y su voto fue a favor del rechazo al veto del presidente Milei.

El expediente aprobado pide a los legisladores nacionales que insistan con las leyes vetadas y exige al presidente que "busque establecer políticas tendientes a dar solución urgente para jubilados y jubiladas como también para las personas con discapacidad".