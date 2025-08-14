La División Drogas Ilícitas de la policía detuvo este miércoles al reconocido delincuente Eduardo "Puro" Olmos, a quien investigaban desde hace meses como responsable de una red de venta de drogas al menudeo.

La investigación comenzó tras una denuncia anónima que permitió el desarrollo de tareas de inteligencia para reunir elementos probatorios suficientes como para que el Juzgado de Garantías ordenara los allanamientos.

Los elementos secuestrados en la casa de Puro Olmos.

Con respaldo de la UTOI, la División Drogas Ilícitas llegó al Monoblock 13 del Fonavi I para detener a Olmos, un delincuente que reconocida trayectoria delictiva que estuvo involucrado en un recordado episodio armado que ocurrió en la estación de servicio de Pellegrini y 3 de Febrero en 2023.

La policía detectó que Puro Olmos utilizaba una moto recientemente adquirida para hacer el reparto de la droga que comercializaba y constató que en otros dos domicilios ubicados en Manuel Iglesias al 1400 escondía el material estupefaciente.

La Divisón Drogas Ilícitas encabezó el procedimiento.

En el departamento del Fonavi donde lo detuvieron secuestraron la moto Yamaha XTZ que usaba Olmos para el delivery de drogas; 27 envoltorios de cocaína fraccionada, listos para la venta; y un trozo compacto de la misma droga valuado en alrededor de 5 millones de pesos.

También incautaron una balanza de precisión; dos armas de fuego; dinero en efectivo; y un celular cuya pericia permitirá avanzar en la causa, puesto que se sospecha que habría otros involucrados en la red de venta al menudeo que lideraba el detenido.

Puro Olmos quedó aprehendido acusado de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de armas de fuego. La causa penal tramita bajo la órbita de la Fiscalía n.° 7 que conduce María del Valle Viviani.

