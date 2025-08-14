El Gobierno convocó a una conferencia de prensa para anunciar que el evento previsto para este fin de semana en el Paseo Público cambia de denominación y ya no será la Fiesta Nacional de la Ensaimada, como habían lanzado el martes, sino que se llamará “Fiesta Popular Sampedrina”.

Ads

El cambio llegó tras la advertencia de la Agrupación Mallorca respecto del registro de la marca de la fiesta, luego de su decisión de no participar del evento porque había sido convocado “con ocho días de anticipación”.

"La semana que viene tendremos una mesa de diálogo con la Agrupación Mallorca, para tener una preproducción más detallada y amplia", dijo el director de Cultura, David "Kukino" Kurlat en conferencia de prensa.

Ads

La Municipalidad imprimió volantes con la nueva denominación del evento.

"La decisión de cambiar el nombre tiene que ver con esto, con seguir trabajando con instituciones intermedias como la Agrupación Mallorca, nos parece que es lo más sano para todos", dijo el funcionario.

“Desestimamos Fiesta de la Ensaimada porque tiene un vínculo muy asociado con la Agrupación Mallorca y los pasteleros de San Pedro, que no estarían en condiciones de participar”, agregó.

Ads

Kurlat y la directora de Turismo, Vicky Villalba, confirmaron que la grilla de artistas es la misma que anunciaron el martes, con Los del Fuego como atractivo principal, banda santafesina que tocará el sábado.

“Agrupación Mallorca es un sello para la ciudad, es muy importante y la Fiesta de la Ensaimada es la única fiesta nacional que tenemos en San Pedro, por eso vamos a seguir fortaleciendo el vínculo con ellos”, dijo Villalba.

Una de las posibilidades, informaron, es que la fiesta pueda ser en conjunto con la de las Colectividades, en octubre, tal como sucedió el año pasado.

Ads