La tía de la nena abusada por su padrastro reveló las sospechas que pesan sobre la complicidad de la madre

Ads

A un mes de la proclamación como Basílica, la parroquia Socorro está en campaña "para conseguir pintura"

Arba digitalizó todos los impuestos provinciales y ya no enviará las boletas en papel

Ads

El subsecretario de Deportes provincial destacó a los clubes y el ''compromiso de la comunidad''

Canotaje: Iván Cacho recauda fondos para participar del Sudamericano en Uruguay

Ads

Paritaria municipal: el Gobierno define el aumento tras reunirse con los sindicatos

Para la Guardia Urbana, pasan a dominio municipal cinco motos secuestradas en operativos de tránsito

Cuándo es el próximo feriado: el 15 de agosto será “día no laborable con fines turísticos”

Ads

"Así se trabaja en San Pedro": un grupo de jóvenes atacó a piedrazos y rompió la ventanilla de un colectivo

Este domingo a las 15 hs. En el bar Plaza el refugio organiza una lotería familiar solidaria para recaudar fondos para el mantenimiento de sus perritos.

—------------------------------

CLIMA:

Día soleado con 13° de temperatura máxima, viento del sector Sur a 24 km.

Sábado y domingo soleado, con bajas temperaturas mínimas y alrededor de 16° de máxima, viento del Norte

—---------------------------------

FARMACIAS DE TURNO:

Mitre 1789

Miguel Porta 899

3 de Febrero 1200

—--------------------------

El sábado en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi que se emite de 9 a 13 hs. por nuestro canal de YouTube sin galera lili berardi y en el vivo de Facebook Sin Galera premiamos a los suscriptores o socios de La Guía Club.

Elegimos al ganador este sábado en el programa de Lilí Berardi.

Respondé a la consigna:

Si sos suscriptor de La Opinión o socio de La Guía Club, ya estás participando.

Espera el llamado de Lilí.

Tenés un reclamo? Enviá tu mensaje por wsp al 3329 47 99 58

Espera por wsp el link de nuestro programa todos los sábados

www.laopinionsemanario.com.ar

—-------------------------------------

-Suscribite al canal de Youtube y forma parte de nuestra comunidad.

•⁠ ⁠incorporate a La Guía Club 3329 569378

-En instagram: Sin Galera, La Opinión y La Opinión Deportes

-También en Tik Tok y Facebook

-Siempre atentos en el 4-20-100

-En nuestro sitio web suscríbete y lee el material periodístico exclusivo.

-Y si te dimos una mano, ahora es tu turno.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando éste servicio. https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion

—------------------------------------------------

Auspician Lo Que Importa:

Vía Costa, Hospital Privado SADIV, La Jabonera, Hidráulica Biscia, Gran Paraná, Sindicato de Empleados de Comercio, Rapicuotas, Obra Social del Personal del Papel, Cartón y Químicos, Supermercado VEA, Rey Distribución, Pardo Hogar, Estudio Jurídico Dra. Sofía Sanjurjo,Espacio Bambú, coach Dalmy Butti,Viva el Pollo 5.