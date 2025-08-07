Este jueves el subsecretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires, Cristian Cardoso, estuvo en San Pedro para recorrer las instalaciones de los clubes que albergarán la etapa interregional de los Juegos Bonaerenses en septiembre.

Cardozo finalizó su estadía en el Estadio Municipal, donde hizo entrega de material deportivo para la Dirección de Deportes que conduce Valentín Bravo, primer candidato a concejal del oficialismo para las próximas elecciones.

Antes de retirarse de San Pedro, el funcionario habló con La Opinión y destacó a los clubes sampedrinos.

‘’San Pedro tiene unos clubes bárbaros, con una gran concentración de escenarios deportivos'', declaró el sanclementino sobre la desgnación de la ciudad como sede interregional.

El exintendente del Partido de La Costa también destacó el ‘’compromiso de la comunidad'' con el deporte.

El ‘’resultado deportivo de los últimos tiempos'' es otra de las cosas que atrapa la atención de Cardozo. Lo atribuyó al ‘’esfuerzo'' realizado por cada atleta que participa en competencias de nivel provincial e incluso nacional.

