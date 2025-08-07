La Mesa de Relaciones Laborales de la que participan el Gobierno local y los sindicatos que representan a los trabajadores municipales se reunieron este miércoles, a casi tres meses de la fecha en la que tenían previsto hacerlo para debatir la paritaria del segundo semestre.

Desde el gabinete informaron a La Opinión que "queda un reconsideración" tras el diálogo que mantuvieron y en el que estuvo presente el intendente Cecilio Salazar, algo que no sucede habitualmente.

El Gobierno ofreció un 5 por ciento a pagar con el sueldo de septiembre que se cobra en octubre y hubo una propuesta sindical para que se sume otro porcentaje similar para el mes siguiente.

Entre los gremios, al menos ATE y el STM, tuvieron miradas distintas respecto de la reunión, de acuerdo a lo que les comunicaron a sus afiliados tras el encuentro con el intendente y sus funcionarios.

"El Ejecutivo ofrecio un 5 %, lo que no fue aceptado. Se acordó tener una nueva reunion en el día de mañana (por hoy). Los mantendré informados", comunicó el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Juan Cruz Acosta.

Por su parte, Gustavo Gauna, de ATE, difundió entre sus afiliados que con el intendente "se acordó la necesidad de implementar una Mesa de Relaciones Laborales de forma periódica (mensual) para tratar las recategorizaciones y los pases a planta", puntos que los sindicatos plantean al Ejecutivo, además de la cuestión relacionada con los aumentos de sueldo.

"Luego la reunión continuó con la discusión salarial. La propuesta a la que se llegó, y que el Ejecutivo va analizar, es del 10 %, a pagar un 5 % en septiembre y 5 % en octubre, con lo cual quedaríamos unos puntos por encima del índice de inflación acumulada. Este aumento corresponde al segundo trimestre", agregó Gauna en el mensaje.

