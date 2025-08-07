La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (Arba) ha decidido eliminar definitivamente el envío de boletas en formato papel a sus contribuyentes.

Ads

A partir de ahora, la única forma de acceder a la documentación relacionada con los impuestos provinciales será a través de medios digitales.

Esta medida se enmarca en un modelo de gestión más ágil, eficiente y respetuoso con el medio ambiente.

Ads

Hasta ahora, Arba imprimía y enviaba más de 20 millones de boletas para impuestos como el Inmobiliario Urbano, Rural, Complementario, Impuesto a los Automotores y Embarcaciones Deportivas.

Con el tiempo, la Agencia ha avanzado en su proceso de discontinuar el papel, culminando en la digitalización total, que incluye el envío de notificaciones por correo electrónico y la disponibilidad de información en su sitio web oficial: https://web.arba.gov.ar/

Ads

Para acceder a las boletas, se encuentran disponibles tres opciones principales:

*Boleta por mail: quienes deseen recibir sus impuestos por correo electrónico pueden suscribirse fácilmente desde la web oficial de ARBA.

*Descarga directa: ingresando a la web se puede obtener el comprobante en formato PDF, con todos los datos necesarios para efectuar el pago.

Ads

*Boleta física a demanda: aquellas personas que lo necesiten podrán solicitar la versión impresa en cualquier Centro de Servicio Local.

Respecto a los medios de pago, se mantienen todas las facilidades vigentes. Es posible abonar los impuestos desde el sitio oficial de Arbautilizando tarjetas de débito o crédito.

También se puede generar un código electrónico para usar en cajeros automáticos y puede pagar con la app Cuenta DNI, escaneando el código QR recibido por correo electrónico.