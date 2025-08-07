"Así se trabaja en San Pedro": un grupo de jóvenes atacó a piedrazos y rompió la ventanilla de un colectivo
Durante la tarde del jueves, un micro con destino a Rosario fue interceptado a la altura de las vías del tren, cerca de la planta de Arcor. Ningún pasajero resultó herido, el vehículo sufrió daños materiales. La empresa comenzó la búsqueda de cámaras de seguridad para identificar a los agresores
Durante la tarde de este jueves, alrededor de las 14.10, un colectivo de la empresa Vía Bariloche fue atacado a piedrazos.
El micro realizaba su recorrido habitual, cuyo destino es la ciudad de Rosario, cuando un grupo de jóvenes comenzaron a arrojarle piedras, a la altura de las vías del tren, a metros de Arcor.
"Por suerte ningún pasajero salió herido", informaron desde la empresa a La Opinión.
Los responsables del transporte refirieron que buscan cámaras de seguridad en la zona, para poder hacer el reclamo correspondiente en el seguro.
