Durante la tarde de este jueves, alrededor de las 14.10, un colectivo de la empresa Vía Bariloche fue atacado a piedrazos.

El micro realizaba su recorrido habitual, cuyo destino es la ciudad de Rosario, cuando un grupo de jóvenes comenzaron a arrojarle piedras, a la altura de las vías del tren, a metros de Arcor.

Así quedó una de las ventanillas del transporte.

"Por suerte ningún pasajero salió herido", informaron desde la empresa a La Opinión.

Los responsables del transporte refirieron que buscan cámaras de seguridad en la zona, para poder hacer el reclamo correspondiente en el seguro.

