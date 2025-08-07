El Gobierno nacional dispuso que el próximo viernes 15 de agosto será un “día no laborable con fines turísticos”.

La medida fue adoptada porque el 17 de agosto se conmemora el aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín y cae domingo, lo que significa que solo quienes trabajan regularmente ese día podrán disfrutar de un día libre, señaló el portal LaNoticia1.com.

La Ley 27.399, que regula el establecimiento de feriados nacionales y fines de semana largos, estipula que el Gobierno tiene la facultad de declarar hasta tres feriados o días no laborables cada año para fines turísticos. Deben coincidir con lunes o viernes para facilitar un período de descanso extendido.

El 17 de agosto es un feriado movible en la Argentina; sin embargo, en este caso, no se puede reprogramar por caer en fin de semana.

La normativa indica que los feriados nacionales movibles que caigan en martes o miércoles se trasladarán al lunes anterior. Por el contrario, las que coincidan con jueves o viernes se trasladarán al lunes siguiente.

Que sea catalogado como un “día no laborable” habilita al empleador a determinar si su personal trabajará en esa fecha o no, por lo que el “fin de semana largo” estará supeditado a lo que cada empresa establezca para su personal.

