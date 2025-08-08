A un mes de la jornada en auqe será proclamada como Basílica menor, continúa la campaña solidaria para recaudar fondos y concluir las refacciones de la parroquia Nuestro Señora del Socorro.

En diálogo con La Opinión, el padre Héctor Molfesa indicó que, concluyeron las refacciones en el “frente y la parte de atrás”, y que comenzaron a pintar "los laterales del templo".

Comenzaron los trabajos de pintura en la zona ubicada sobre calle Mitre.

"Estamos en campaña para conseguir pintura", refirió Molfesa, quien además confirmó que sólo restan ultimar detalles en el "audio" de la iglesia.

El padre Molfesa llamó a la solidaridad de la comunidad para terminar de comprar los materiales necesarios para los trabajos de pintura. El alias donde reciben donaciones es BASILICASOCORRO.

La proclamación de la parroquia como Basílica, decisión que tomó el papa Francisco antes de fallecer y por influencia de su secretario sampedrino, el sacerdote Juan Cruz Villalón, tendrá lugar el ocho de septiembre, día de la Patrona.

El calendario electoral, que dispuso que las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires sean el domingo 7 de julio obligó a que las actividades previas a la proclamación se adelanten al fin de semana del 30 de agosto.

