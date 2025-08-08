A un mes de la proclamación como Basílica, la parroquia Socorro está en campaña "para conseguir pintura"
El padre Héctor Molfesa informó que ya finalizaron las obras en el frente y la parte trasera del templo. Ahora trabajan en los laterales. También restan ajustes en el sistema de audio. La comunidad puede colaborar con donaciones al alias BASILICASOCORRO. La proclamación tendrá lugar el 8 de septiembre, con actividades desde el 30 de agosto.
A un mes de la jornada en auqe será proclamada como Basílica menor, continúa la campaña solidaria para recaudar fondos y concluir las refacciones de la parroquia Nuestro Señora del Socorro.
En diálogo con La Opinión, el padre Héctor Molfesa indicó que, concluyeron las refacciones en el “frente y la parte de atrás”, y que comenzaron a pintar "los laterales del templo".
"Estamos en campaña para conseguir pintura", refirió Molfesa, quien además confirmó que sólo restan ultimar detalles en el "audio" de la iglesia.
El padre Molfesa llamó a la solidaridad de la comunidad para terminar de comprar los materiales necesarios para los trabajos de pintura. El alias donde reciben donaciones es BASILICASOCORRO.
La proclamación de la parroquia como Basílica, decisión que tomó el papa Francisco antes de fallecer y por influencia de su secretario sampedrino, el sacerdote Juan Cruz Villalón, tendrá lugar el ocho de septiembre, día de la Patrona.
El calendario electoral, que dispuso que las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires sean el domingo 7 de julio obligó a que las actividades previas a la proclamación se adelanten al fin de semana del 30 de agosto.
