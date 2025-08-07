Canotaje: Iván Cacho recauda fondos para participar del Sudamericano en Uruguay
El palista de Las Canaletas fue seleccionado para competir en Uruguay y necesita 1200 doláres. Lanzó una campaña para recaudar fondos, a la que se sumó Brenda Rojas.
Iván Cacho, palista de Las Canaletas se prepara para participar del Sudamericano que se disputará en Uruguay del 26 al 29 de agosto.
Para solventar gastos, desde el entorno del joven representante de la Escuela de Canotaje de Las Canaletas lanzaron una campaña para recaudar fondos y llegar a los 1200 doláres que necesita para competir.
Difundieron un video con el detalle la situación, que incluso Brenda Rojas compartió, y pusieron a disposición el alias ivancacho.23 para contribuir.
Cacho es uno de los sampedrinos que va a participar en septiembre de Olympic Hopes en República Checa que reúne a palistas de todo el mundo con vistas a los Juegos Olímpicos de la Juventud.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión