San Pedro vota 2025: los candidatos responderán preguntas en un programa especial de La Opinión & Sin Galera

Ads

Sin rastros del camión robado a una empresa de San Pedro en Acceso Oeste

El Municipio reclama a Milei por los caminos de acceso a ruta 9

Ads

Paraná y Mitre participan del torneo juvenil organizado por Federación Norte

Alertan por intentos de estafa en nombre del Ministerio de Salud

Ads

Aguardan traslado para joven que chocó en moto con una camioneta

Denuncian el robo de elementos en las canchas de tejo del Paseo Público

Volcó un utilitario con cuatro personas de San Pedro en la ruta 8, camino a Pergamino

—------------------------------

NECROLÓGICA:

Luis Evaristo Caceres a los 72 años

Cristian Manuel Colicinio a los 52 años, el delegado del sindicato de Guincheros del Puerto sufrió un paro cardíaco. En los últimos meses había estado muy activo para llegar al primer grupo de mujeres maquinistas de la terminal portuaria local.

—------------------------------

CLIMA:

Día soleado con 21° de temperatura máxima, viento del sector Noreste a 22 km/h.

—---------------------------------

FARMACIAS DE TURNO:

Emilio Frers 320

San Martín 150

Boulevard Moreno 620

—--------------------------

El sábado en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi que se emite de 9 a 13 hs. por nuestro canal de YouTube sin galera lili berardi y en el vivo de Facebook Sin Galera premiamos a los suscriptores o socios de La Guía Club.

Respondé a la consigna por whatsapp al 3329 479958

Arranca el casting de movileros en Sin Galera: empezá a pensar qué imágenes vas a enviar para ganar

Grabá tu propio en tu celu durante el día de las elecciones desde donde quieras, con quien quieras y del tema que te guste. Lo enviás al 3329 479958 para competir por una estadía de cinco noches para dos personas en Villa Carlos Paz, de La Ideal Turismo y panzottis para 6 personas de El Tete. El 7 de septiembre habrá transmisión especial y tu video puede ser la estrella.

Si sos suscriptor de La Opinión o socio de La Guía Club, ya estás participando.

Espera el llamado de Lilí y ganá.

Espera por wsp el link de nuestro programa todos los sábados

www.laopinionsemanario.com.ar

—-------------------------------------

-Suscribite al canal de Youtube y forma parte de nuestra comunidad.

•⁠ ⁠incorporate a La Guía Club 3329 569378

-En instagram: Sin Galera, La Opinión y La Opinión Deportes

-También en Tik Tok y Facebook

-Siempre atentos en el 4-20-100

-En nuestro sitio web suscríbete y lee el material periodístico exclusivo.

-Y si te dimos una mano, ahora es tu turno.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando éste servicio. https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion

—------------------------------------------------

Auspician Lo Que Importa:

Vía Costa, Hospital Privado SADIV, La Jabonera, Hidráulica Biscia, Gran Paraná, Sindicato de Empleados de Comercio, Rapicuotas, Obra Social del Personal del Papel, Cartón y Químicos, Supermercado VEA, Rey Distribución, Pardo Hogar, Estudio Jurídico Dra. Sofía Sanjurjo,Espacio Bambú, coach Dalmy Butti,Viva el Pollo 5, La Delfina restó.