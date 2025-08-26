Un joven motociclista resultó con lesiones de gravedad tras chocar con una camioneta cerca del mediodía del lunes.

El siniestro vial ocurrió en la esquina de avenida 3 de Febrero y Don Segundo Sombra, cuando por causas que se tratan de establecer el rodado mayor impactó contra una moto.

Tras la intervención del sistema de emergencia 107, el motociclista fue derivado a la Guardia del Hospital. Allí se constató que presentaba lesiones de consideración en la zona cervical, pese a que llevaba puesto el casco protector en el momento del hecho.

Permanecía internado en terapia intensiva, a la espera del traslado hacia un nosocomio de mayor complejidad, derivación solicitada por las autoridades médicas locales.

