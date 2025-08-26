Aguardan traslado para joven que chocó en moto con una camioneta
El accidente ocurrió en la esquina de 3 de Febrero y Don Segundo Sombra. El conductor de la moto fue asistido por una ambulancia del servicio de emergencias 107. Está internado en terapia intensiva y solicitaron su derivación a un centro de mayor complejidad.
Un joven motociclista resultó con lesiones de gravedad tras chocar con una camioneta cerca del mediodía del lunes.
El siniestro vial ocurrió en la esquina de avenida 3 de Febrero y Don Segundo Sombra, cuando por causas que se tratan de establecer el rodado mayor impactó contra una moto.
Tras la intervención del sistema de emergencia 107, el motociclista fue derivado a la Guardia del Hospital. Allí se constató que presentaba lesiones de consideración en la zona cervical, pese a que llevaba puesto el casco protector en el momento del hecho.
Permanecía internado en terapia intensiva, a la espera del traslado hacia un nosocomio de mayor complejidad, derivación solicitada por las autoridades médicas locales.
