A más de 36 horas desde que un camión de la empresa sampedrina Agrícola Marelli fuera robado en la zona próxima al peaje Ituzaingó del Acceso Oeste, no hay novedades sobre el vehículo.

Ads

El dueño del camión informó a La Opinión que todavía no tuvo noticias de la investigación, lo que le preocupa puesto que a medida que pasan las horas las posibilidades de recuperarlo son menores.

El personal de la DDI de la zona del Departamento Judicial Morón, a cargo de la investigación, barría las antenas de celulares y procuraba reunir elementos de prueba como imágenes de cámaras de seguridad de la zona del robo.

Ads

El asalto se produjo alrededor de las 4.00 de la mañana del lunes. El camionero sintió una especie de explosión bajo las ruedas y paró. En ese momento se acercó una persona y el chofer vio que había otro al lado de un auto. En ese momento, supo que le iban a robar.

Los asaltantes subieron al camionero a un automóvil Volkswagen Suran, le sacaron el celular, que luego le devolvieron, y después lo pasearon por alrededor de dos horas, hasta que lo dejaron en Camino de Cintura.

Ads

Mientras tanto, el camión Volkswagen Constellation con el acoplado cargado de batatas para industria siguió por Acceso Oeste. A los pocos kilómetros de donde bajaron al chofer, abandonaron la carga y siguieron con el tractor, objetivo del robo.

Los delincuentes que se llevaron al camionero se lo dijeron: "No te preocupes que no te va a pasar nada. Sólo queremos el camión, ni siquiera el acoplado". Le prometieron que lo dejarían en un lugar donde pudiera pedir ayuda y así fue.

Puede interesarte