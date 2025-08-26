Un integrante del grupo que desde hace varios años disfruta del Paseo Público a través de las canchas de tejo reconoció que están “cansados” de que les roben varios elementos.

“Nosotros somos quienes tenemos el espacio, que cuidamos, mantenemos y los dotamos de los elementos necesarios. Realmente estamos cansados", aseguró Javier.

En diálogo con La Opinión, señaló: "En esta oportunidad nos llevaron los reflectores, pese a que supuestamente existe un sereno para custodiar del lugar. Pero, por lo visto, no están”.

“Estamos pagando impuestos para que haya gente cuidando y se van a dormir a la casa. Tienen que cuidar el Paseo Público, para eso cobran”, narró visiblemente molesto uno de los miembros del grupo.

“La calentura que tenemos es grande, porque a los reflectores los pusimos nosotros, de bolsillo nuestro", sostuvo.

En ese marco, aseveró: "El Municipio no nos da nada de nada, y cada vez que venís a jugar te encontrás con que rompen las canillas o te roban todo lo que pueden llevarse”.

