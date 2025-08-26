Un utilitario Fiat Fiorino volcó este martes por la mañana en el kilómetro 206 de la ruta 8, tras despistar en el carril que lleva a Pergamino.

En el vehículo viajaban cuatro personas oriundas de San Pedro que iban a esa ciudad con una carga de naranjas en bolsas que tenían como destino la venta ambulante.

Los cuatro ocupantes del rodado fueron trasladados al Hospital San José, donde permanecían internados en observación, aunque en principio no estaban en riesgo las vidas de ninguno de ellos.

Las bolsas de naranjas quedaron desparramadas alrededor del utilitario.

Por circunstancias que las pericias procurarán establecer, el conductor perdió el control y despistó, para volcar fuera del asfalto y rodar por la banquina.

El Same Pergamino concurrió a la zona del siniestro para trasladar a los heridos y personal de la Policía Vial de esa ciudad asistió el tránsito, sin necesidad de cortar la circulación vehicular.

