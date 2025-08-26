Alertan por intentos de estafa en nombre del Ministerio de Salud
Vecinos denunciaron que recibieron mensajes en los que les exigían confirmar una cita inexistente para aplicarse vacunas. Los estafadores pedían un "código de validación" con el fin de obtener datos personales.
Esta semana, vecinos alertaron por un nuevo intento de estafa en nombre del Ministerio de Salud de la Nación.
Un número con característica de La Plata enviaba mensajes afirmando que el abonado de la línea tenía "un turno" para vacunarse contra “el neumococo y el dengue” y que debía confirmar su asistencia a través de un código numérico.
"Me pedían insistentemente que les dijera o si no me daban de baja", refirió una vecina a La Opinión.
"Te dicen que te mandan un código para verificar los datos y validarte el turno, pero es una estafa", indicó la mujer.
La Opinión recuerda que ninguna entidad, ni estatal ni privada, te pedirá datos personales de ningún tipo, ni que ingreses a páginas externas a través de enlaces.
