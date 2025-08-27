El Gobierno municipal tomó nota del fallo judicial que favoreció a Ramallo y reclamó ante el presidente Javier Milei para que repare los caminos de acceso desde la ruta nacional 9 a San Pedro y las localidades del distrito.

En julio, el Juzgado Federal de San Nicolás ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad y a Corredores Viales, empresa a cargo de la concesión de la autopista, que repare los tramos deteriorados que atraviesan el distrito que gobierna Maruo “Mumi” Poletti.

El fallo de Carlos Villafuerte Ruzo destacó que el mantenimiento de la ruta 9 no corresponde a la competencia municipal, como sugirió una legisladora provincial vinculada a Milei, y dejó expresado que la intervención del Municipio está prohibida, en la medida en que se trata de responsabilidades del Gobierno nacional.

Teniendo en cuenta el fallo, el subsecretario de Legal y Técnica de San Pedro, Daniel Porta, remitió una carta documento en nombre del Gobierno de Cecilio Salazar para intimar a Vialidad Nacional a que se ocupe de los accesos al distrito.

En la misiva, dan cuenta del "deplorable estado de mantenimiento y conservación" de los puentes y vías de acceso de la ruta 9 en su intersección con los parajes Tablas y La Buena Moza, y la localidad de Gobernador Castro, así como por ruta 191.

"Ambas vías de circulación poseen severas deficiencias en su carpeta asfáltica, baches profundos y ondulaciones que constituyen un serio riesgo para la integridad física de las personas que por allí transitan".

Los pozos del acceso a ruta 9 hacia Buenos Aires empiezan en la banquina de 191.

De la misma manera, el Municipio advirtió a Nación que la situación implica "un obstáculo para el transporte seguro de la producción en la zona, en clara contraposición con los parámetros de seguridad vial".

"Intimamos para que a la brevedad proceda a ejecutar las acciones y obras necesarias a fin de garantizar el tránsito y la circulación segura" en esa zonas.

En ese marco, advirtieron que si Nación hace caso omiso al planteo, iniciarán las acciones legales correspondientes para que la Justicia intervenga, tal como hizo en el caso de Ramallo.

Los accesos a la autopista fueron materia de reclamo histórico por parte de los municipios, puesto que desde que se privatizó el mantenimiento de las rutas, las concesionarias dejaron fuera de su competencia esa tarea.

En el caso de ruta 191 y ruta 9, el acceso a Buenos Aires tiene pozos en la banquina de la ruta provincial, en el tramo que une ambos caminos y en la subida.