Este miércoles 27 de agosto, desde las 14.00, La Opinión & Sin Galera tendrán un programa especial dedicado a las elecciones legislativas del 7 de septiembre, con los candidatos a concejal que compiten por las 9 bancas que se ponen en juego en el Concejo Deliberante.

La jornada saldrá en vivo por el canal de YouTube de Sin Galera, en una transmisión conjunta con el equipo de NixStream, desde las puertas de la redacción de La Opinión, donde montarán el estudio móvil.

Los candidatos responderán preguntas de Lilí Berardi tras un sorteo que dispondrá el orden de participación y los temas sobre los que deberán explayarse, según les toque, con un tiempo establecido por igual para cada uno.

Además, tendrán un espacio libre para cerrar, convocar a la población a que los voten y decir qué piensan hacer en el Concejo Deliberante en caso de resultar electos.

Como en cada elección La Opinión & Sin Galera pone a disposición de los sectores políticos que compiten en las elecciones un espacio igualitario y sin distinciones para acercar los candidatos y sus propuestas al electorado.

Los referentes de las nueve listas oficializadas en San Pedro fueron invitados a participar. Puede utilizar el espacio el primer candidato o cualquier otro de la lista que designen.

Hasta el momento, 8 de los 9 espacios confirmaron su participación y uno informó que por cuestiones laborales no estaba seguro de si llegará.

Martín Rivas de Acuerdo Ciudadano; Fernando Altolaguirre, de Partido Libertario; Damián Mosquera; de Nuevos Aires; y Mauro Rasio, de Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social confirmaron que ellos, como primeros candidatos, estarán presentes.

Desde Fuerza Patria, el intendente Cecilio Salazar confirmó que participarán, aunque todavía no se sabe si será Valentín Bravo, primero de la lista, u otro referente.

De la misma manera, desde La Libertad Avanza, el coordinador local del partido de Milei, Luis Silva, dijo a La Opinión que estarán presentes “Ariel (Rey), Melina (Panatteri) o Joaquín (González)”, uno de los tres primeros de la lista.

Desde Unión Liberal confirmaron su participación, aunque no informaron si estará representado por su primera candidata, Tatiana Morales o si serán otros los referentes que utilicen el espacio ofrecido.

Desde Potencia, lista que encabeza María Pía Grondona, informaron que intentarán que uno de sus representantes participe, aunque no estaban seguros porque ese día recibirán al ex vicegobernador Daniel Salvador, referente de la UCR provincial.

Desde el Frente de Izquierda, la primera candidata, Florencia Galán, informó que si logra obtener autorización en su trabajo participará personalmente de la iniciativa.

El sábado, durante la emisión de Sin Galera, el móvil de Araceli salió a la calle a relevar preguntas de los vecinos y este fue el resultado: