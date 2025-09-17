Entró a la casa de su expareja e hijos y robó 6 mil dólares y un millón de pesos

Una ayuda para definir la carrera universitaria: dictarán un taller de orientación vocacional

Las Canaletas: detuvieron a un conocido chapista por abuso sexual

La Tosquera: reclamos por importante pérdida de agua en un tanque que abastece a diversas familias

Fútbol: Paraná, Independencia y Mitre jugarán el Torneo Regional Federal Amateur

Hallaron una culebra en un vivero de ruta 9: "Este animalito, ¿es peligroso o no?"

Murió en la cárcel un preso de San Pedro acusado de abuso sexual que esperaba condena

Tránsito asistido en ruta 1001 y Crucero General Belgrano por tareas de repavimentación

Pago a jubilados de ANSES con la mínima

Hoy miércoles 17 en 5, mañana jueves 18 en 6, el viernes 19 en 7, el lunes 22 en 8 y el martes 23 en 9.

AUH:

DNI terminados en 6 hoy martes 16

DNI terminados en 7 mañana miércoles 17

DNI terminados en 8 el jueves 18

DNI terminados en 9 el próximo viernes 19 de septiembre

—------------------------------

NECROLÓGICAS:

Osvaldo Español a los 77 años

—------------------------------

CLIMA:

Cielo algo nublado, temperatura máxima de 24°, viento del sector Noreste rotando al Este

—---------------------------------

FARMACIAS DE TURNO:

Pellegrini 485

Almafuerte y Juan B. Justo

—--------------------------

