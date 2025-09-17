Lo que importa - Miércoles 17 de septiembre de 2025
El resumen diario de noticias de La Opinión y Sin Galera. Disponible de lunes a viernes a las 09.30 en Facebook, Youtube y la app de Sin Galera Radio.
Entró a la casa de su expareja e hijos y robó 6 mil dólares y un millón de pesos
Una ayuda para definir la carrera universitaria: dictarán un taller de orientación vocacional
Las Canaletas: detuvieron a un conocido chapista por abuso sexual
La Tosquera: reclamos por importante pérdida de agua en un tanque que abastece a diversas familias
Fútbol: Paraná, Independencia y Mitre jugarán el Torneo Regional Federal Amateur
Hallaron una culebra en un vivero de ruta 9: "Este animalito, ¿es peligroso o no?"
Murió en la cárcel un preso de San Pedro acusado de abuso sexual que esperaba condena
Tránsito asistido en ruta 1001 y Crucero General Belgrano por tareas de repavimentación
Pago a jubilados de ANSES con la mínima
Hoy miércoles 17 en 5, mañana jueves 18 en 6, el viernes 19 en 7, el lunes 22 en 8 y el martes 23 en 9.
AUH:
DNI terminados en 6 hoy martes 16
DNI terminados en 7 mañana miércoles 17
DNI terminados en 8 el jueves 18
DNI terminados en 9 el próximo viernes 19 de septiembre
—------------------------------
NECROLÓGICAS:
Osvaldo Español a los 77 años
—------------------------------
CLIMA:
Cielo algo nublado, temperatura máxima de 24°, viento del sector Noreste rotando al Este
—---------------------------------
FARMACIAS DE TURNO:
Pellegrini 485
Almafuerte y Juan B. Justo
—--------------------------
—------------------------------------------------
