Un hombre ingresó a la casa de su expareja e hijos y les robó una caja fuerte con 6 mil dólares y un millón de pesos en efectivo. Sucedió este sábado por la noche, alrededor de las 21.00, en una vivienda de calle Manuel Iglesias Bis al 2000.

El hecho ocurrió cuando toda la familia se encontraba afuera del domicilio, en un cumpleaños familiar. En ese momento, el delincunte aprovechó que no había nadie y entró a la casa.

Las cámaras de seguridad de la casa registraron el momento en que el sujeto baja del techo al patio y luego se acerca a romper el aparato de videovigilancia.

“Él, lamentablemente es el padre de mis tres hijos. Fue recibido por mis hijos, a pesar de que yo no quería, pero bueno, mis hijos decidieron darle una oportunidad. Vino a mi casa varios días seguidos. Ahora que pasó esto nos damos cuenta por qué observaba todo, miraba todo, venía constantemente”, contó la víctima a La Opinión.

De la vivienda se llevó una caja fuerte en la que había 6 mil dólares y más de un millón de pesos en efectivo. Además sustrajo 20 mil pesos que eran de su hija de 9 años, 60 mil pesos de la billetera de su nuera, $ 1.800 pesos de la billetera de otro hijo y el resto del dinero que su exmujer tenía guardados.

El delincuente rompió las cámaras tras bajar del techo.

“No me rompió nada, no desordenó nada, fue directamente a los lugares donde sabía que había plata. Se llevó hasta el último peso”, informó la mujer.

Tras descubrir el robo, la familia radicó la denuncia en Comisaría y más tarde, durante la madrugada del domingo, la policía allanó una vivienda, ubicada en Cruz Roja al 800, donde encontraron y detuvieron al hombre.

"Hicieron el allanamiento, lo detuvieron, encontraron la ropa de él, pero la policía no entró al patio porque había dos perros”, indicó la víctima.

Por su parte, la familia se comunicó con el dueño de la vivienda allanada, un sobrino del detenido, quien se encontraba en la ciudad de La Plata, y tras obtener permiso, revisaron el patio y hallaron un tubo que contenía parte del dinero en efectivo robado.

El tubo donde la familia encontró una parte del dinero robado.

“Nosotros mismos fuimos con permiso del dueño de la casa. Ahí se encontró un tubo y adentro de ese tubo encontramos 180 mil pesos”, informaron.

El sujeto se encuentra alojado en la sección de calabozos de la Comisaría local a disposición de la Justicia tras prestar declaración indagatoria en Fiscalía, con asistencia de la Defensoría de Alejandro Ares.