Este martes por la tarde, personal de la Comisaría local detuvo a un reconocido chapista del barrio Las Canaletas, denunciado por abuso sexual.

Una comisión policial comandada por la propia titular de la dependencia, Paola Vela, procedió a cumplir con la orden judicial emitida por el Juzgado de Garantías interviniente tras la denuncia.

La Comisaría de la Mujer fue la receptora de la presentacipon judicial, puesto que el caso está relacionado con un abuso intrafamiliar y tiene a una menor de edad como víctima.

La detención se produjo en el domicilio del acusado, en Juan Ismael Giménez al 1900, en medio de una conmoción barrial que hasta tuvo intenciones de linchamiento.

La policía lo fue a buscar a su casa, en Juan Ismael Giménez al 1900, en medio del griterío de vecinos, que casi lo linchan. Está acusado de un abuso intrafamiliar a una menor de edad. pic.twitter.com/czMezIIokh — La Opinión de San Pedro (@laopinionsp) September 16, 2025

"Dale, salí, violín", se escuchaba gritar a vecinas, enojadas con lo ocurrido. "Llorás como una nena, gato, violador", dijo otra de las mujeres que grabó el momento de la detención del acusado.

Entre los vecinos circularon audios de conversaciones con la madre de la víctima, luego de que la chica le enviara mensajes a otra mujer en los que le contaba lo que había sucedido.

La joven fue asistida por personal profesional de la Comisaría de la Mujer y la Subsecretaría de Género, y trasladada a la Guardia del Hospital para las pericias correspondientes.

"Yo no estoy del lado de nadie, estoy del lado de las pruebas", dijo la madre de la víctima en esos audios, que ciruclan en el barrio.

"Le dije a la psicóloga que le dio todo positivo, pero tiene que coincidir con la persona que está acusando, porque si la Justicia no tiene pruebas no puede hacer nada", dice en otro tramo de esa conversación.

