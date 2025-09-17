Una ayuda para definir la carrera universitaria: dictarán un taller de orientación vocacional
La propuesta está destinada a jóvenes que terminan el nivel secundario. Los interesados deben inscribirse para luego acceder al curso que se llevará a cabo en el Polo Universitario de Salta y Arnaldo. Por el momento no se conoce la fecha.
La Municipalidad de San Pedro lanzó la propuesta del dictado de un Taller de Orientación Vocacional destinado a jóvenes que cursan el último año del secundario.
La intención de crear este espacio tiene como finalidad acompañar a los adolescentes “en la reflexión sobre sus intereses, habilidades y valores”. El objetivo es brindarles herramientas que les permitan tomar decisiones en lo profesional y lo educativo.
Oficialmente se indicó que el curso estará a cargo de María Florencia Cominetti y se llevará a cabo en la sede del Polo Universitario de San Pedro (PUSAP), ubicada en Salta y Arnaldo.
También se informó que la inscripción está abierta, y que puede realizarse de lunes a viernes, de 9.00 a 13.00, en las oficinas del PUSAP.
Además, los interesados pueden recabar más información comunicándose al 3329-320211 o ingresando al formulario disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/Upp56LH5EcGUkw3a6
¿Cuándo se realizará el taller? Hasta el momento no se consignó una fecha por parte del área organizadora, la Dirección de Educación.
