Uno de los objetivos que se proponen los equipos que protagonizan la pelea por el título en los torneos de la Liga Deportiva Sampedrina es disputar el Torneo Regional Federal Amateur, la cuarta categoría a nivel nacional para los clubes afiliados indirectamente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Este año no será uno más, ya que para la edición 2025-26 del certamen que organiza el Consejo Federal otorgó dos plazas directas a la liga local y participarán tres equipos sampedrinos: Paraná, Independencia y Mitre.

El fútbol sampedrino estará representado por los tres cuadros con más títulos conseguidos a lo largo de su historia, que consiguieron su clasificación de forma distinta.

Paraná logró su lugar ocupando la plaza que pertenecia a General San Martín de Pérez Millán, que fue campeón de la Primera A en el Clausura 2024 pero al desafiliarse de la Liga Deportiva Sampedrina para irse a jugar a la Liga Nicoleña, ese lugar le corresponde al subcampeón, que fue el Albirrojo.

Por cuarto año consecutivo, Paraná jugará el Torneo Regional Federal Amateur

Los dirigidos por Pablo Guereta van a jugar por cuarta vez consecutiva el certamen después de participar en 2022, 2023 y 2024.

Independencia participará por ser el campeón del Torneo Apertura ‘’Juan Carlos Botta'' en junio de este año. Será la primera vez que la I compite en el Regional bajo el nuevo formato, que empezó a utilizarse en 2019 reuniendo a los equipos que disputaban el Federal B y Federal C en una sola categoría.

Por ser campeón del Torneo Apertura, Independencia jugará el TRFA.

Mitre fue el último en ingresar a esta entrante edición del TRFA y lo hará bajo una licencia deportiva.

La confirmación llegó el lunes por la tarde a la directiva del Rojo, que se alista para jugarlo por tercera vez en su historia, ya que fue parte del certamen en 2019 y en 2024.

Mitre volverá a jugar el certamen, esta vez con una licencia deportiva.

La fecha tentativa de inicio es el fin de semana del 19 de octubre. Aunque no está confirmado de forma oficial, es probable que los tres equipos sampedrinos compartan zona y se enfrenten en la primera fase del campeonato.