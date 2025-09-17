El viernes pasado falleció en la Unidad Penal 3 de San Nicolás un detenido de San Pedro que aguardaba en esa cárcel la condena por un caso de abuso sexual con acceso carnal agravado del que estaba acusado.

Identificado como Raúl Rodolfo Galván Miño, de 53 años, convulsionó en la celda donde estaba detenido con prisión preventiva y falleció por causas naturales, confirmaron autoridades.

Galván Miño había sido detenido por la policía el 6 de diciembre de 2023 en un allanamiento encabezado por personal del GTO de la Comisaría y efectivos del GAD, que lo fueron a buscar a su casa, en Facundo Quiroga al 1800.

Empleado rural, por entonces de 51 años de edad en ese momento —nació el 1 de enero de 1972—, fue apresado tras la confirmación de una serie de elementos probatorios en el marco de la acusación por abuso sexual agravado que pesaba sobre él.

Ese día, secuestraron en su poder un teléfono celular rosa que contenía elementos de interés para la causa y que contribuyeron para sellar la condena que le iba a ser impuesta en los próximos meses.

Fiscalía y Defensoría habían acordado en su caso un juicio de trámite abreviado con una pena de 10 años de prisión efectiva como condena máxima.

Galván Miño tenía que dar su consentimiento para ser juzgado por esa vía y evitar así el debate oral y público ante el Tribunal, con el riesgo de una pena mayor.

