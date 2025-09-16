Vecinos del barrio de La Tosquera reclaman por el estado de un tanque de agua, que abastece a diversas familias de la localidad.

Ads

Refirieron que la problemática data de largo tiempo y que están "cansados de pedir y de reclamar una solución al Municipio".

Indicaron que el tanque "abastece a más de 22 casas y al comedor Rayito de Sol" y que algunas familias venían "solucionando el problema".

Ads

"Nos cansamos de pedir una solución en la Municipalidad. Se pierde toda el agua y hay que estar cargando cada cuatro horas", concluyeron.



Puede interesarte

Ads