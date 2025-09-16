La Tosquera: reclamos por importante pérdida de agua en un tanque que abastece a diversas familias
Vecinos del barrio denuncian que el tanque que provee agua a más de 22 casas y al comedor Rayito de Sol pierde gran cantidad de líquido. "Nos cansamos de pedir una solución en la Municipalidad", expresaron.
Vecinos del barrio de La Tosquera reclaman por el estado de un tanque de agua, que abastece a diversas familias de la localidad.
Refirieron que la problemática data de largo tiempo y que están "cansados de pedir y de reclamar una solución al Municipio".
Indicaron que el tanque "abastece a más de 22 casas y al comedor Rayito de Sol" y que algunas familias venían "solucionando el problema".
"Nos cansamos de pedir una solución en la Municipalidad. Se pierde toda el agua y hay que estar cargando cada cuatro horas", concluyeron.
