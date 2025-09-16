Hallaron una culebra en un vivero de ruta 9: "Este animalito, ¿es peligroso o no?"
Santiago, un vecino que trabajaba en la zona, compartió un video para consultar si la serpiente representaba algún riesgo. Bromatología confirmó que se trata de una culebra ratonera, completamente inofensiva y atraída por la presencia de roedores.
Este martes, Santiago, un vecino que se encontraba trabajando en un vivero ubicado en la ruta 9 reportó el hallazgo de una culebra.
"Encontré esta serpiente, que no sé si pica o no. Me gustaría que algún experto pueda comentar si este animalito es peligroso o no", preguntó el muchacho a La Opinión, a través de un video con el cual ya está participando del casting de movileros.
Consultado por este medio, el jefe de Bromatología, Saverio Gutiérrez, confirmó que el animal pertenece a la especie de "culebras ratoneras" y que no representa ningún peligro para las personas.
"Son completamente inofensivas, por lo general aparecen por la presencia de roedores en la zona", explicó el veterinario.
