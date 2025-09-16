Este martes, Santiago, un vecino que se encontraba trabajando en un vivero ubicado en la ruta 9 reportó el hallazgo de una culebra.

"Encontré esta serpiente, que no sé si pica o no. Me gustaría que algún experto pueda comentar si este animalito es peligroso o no", preguntó el muchacho a La Opinión, a través de un video con el cual ya está participando del casting de movileros.

Consultado por este medio, el jefe de Bromatología, Saverio Gutiérrez, confirmó que el animal pertenece a la especie de "culebras ratoneras" y que no representa ningún peligro para las personas.

"Son completamente inofensivas, por lo general aparecen por la presencia de roedores en la zona", explicó el veterinario.

