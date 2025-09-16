Personal de la empresa Ingeniero Reano S. A. (Iarsa) trabajaba este martes desde la mañana en la rotonda que une ruta 1001 y camino Crucero General Belgrano, por lo que había tránsito asistido en la zona.

Las máquinas y los trabajadores de la firma nicoleña que tiene a su cargo la obra de repavimentación de 1001 cumplían tareas frente al obrador para reacondicionar paneles de hormigón deteriorados.

Recomiendan circular con precaución en la zona.

El secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas, informó a La Opinión que son trabajos adicionales que el Municipio pidió a Provincia y a la empresa para sumar a la obra planificada.

"Hay algunos lugares de la losa que están rotos y pedimos por favor que se acondicionen en ese encuentro, tanto en Vialidad Provincial como con la empresa se fue hablando para eso", detalló Brañas.

Las máquinas de Iarsa reacondicionan paneles de hormigón deteriorados.

Para el desarrollo de las tareas hay tránsito asistido, por lo que puede haber demoras en la circulación vehicular cuando se forman filas en los distintos carriles.

