El camino de Salazar hasta esta elección, la de menor cantidad de votos obtenidos en 10 años

Tras la derrota en las elecciones, Salazar pidió la renuncia a todos los funcionarios del gabinete

Provincia retendrá Ingresos Brutos en Cuenta DNI y todas las billeteras virtuales

Día Mundial de la Prevención del Suicidio: convocan a un encuentro abierto a la comunidad

Vecinos reclaman por falta de luminarias en calle 56 e Independencia: “Necesitamos luz urgente”

Enojado con Coopser: tiene débito automático y le enviaron el aviso de corte con penalidades

Elecciones 2025: con el resultado provisorio, 4 concejales para Rey, 3 para Cecilio y 2 para Mosquera

Rally Santafesino: podio para Diego Luque en Hughes

Comenzaron los JADAR y la única sampedrina que participa del certamen

Noseda 1600 aguas servidas al zanjón

NECROLÓGICAS:

-Elías Ramón

Ojeda a los 68 años

-Jorge Ruben

Manicler a los 77 años

CLIMA:

Día soleado con 22° de máxima, viento del sector Norte a 40 km.

FARMACIAS DE TURNO:

3 de Febrero y Uruguay

Mitre 2440

Ayacucho 755

