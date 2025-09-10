Lo que importa - Miércoles 10 de septiembre de 2025
El resumen diario de noticias de La Opinión y Sin Galera. Disponible de lunes a viernes a las 09.30 en Facebook, Youtube y la app de Sin Galera Radio.
El camino de Salazar hasta esta elección, la de menor cantidad de votos obtenidos en 10 años
Tras la derrota en las elecciones, Salazar pidió la renuncia a todos los funcionarios del gabinete
Provincia retendrá Ingresos Brutos en Cuenta DNI y todas las billeteras virtuales
Día Mundial de la Prevención del Suicidio: convocan a un encuentro abierto a la comunidad
Vecinos reclaman por falta de luminarias en calle 56 e Independencia: “Necesitamos luz urgente”
Enojado con Coopser: tiene débito automático y le enviaron el aviso de corte con penalidades
Elecciones 2025: con el resultado provisorio, 4 concejales para Rey, 3 para Cecilio y 2 para Mosquera
Rally Santafesino: podio para Diego Luque en Hughes
Comenzaron los JADAR y la única sampedrina que participa del certamen
Noseda 1600 aguas servidas al zanjón
—------------------------------
NECROLÓGICAS:
-Elías Ramón
Ojeda a los 68 años
-Jorge Ruben
Manicler a los 77 años
—------------------------------
CLIMA:
Día soleado con 22° de máxima, viento del sector Norte a 40 km.
—---------------------------------
FARMACIAS DE TURNO:
3 de Febrero y Uruguay
Mitre 2440
Ayacucho 755
—--------------------------
El sábado en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi que se emite de 9 a 13 hs. por nuestro canal de YouTube sin galera lili berardi y en el vivo de Facebook Sin Galera premiamos a los suscriptores o socios de La Guía Club.
Participá de nuestro casting de movileros y gana una estadía en Villa Carlos Paz con La Ideal Turismo
Respondé a la consigna por whatsapp al 3329 479958
Si sos suscriptor de La Opinión o socio de La Guía Club, ya estás participando.
Espera el llamado de Lilí y ganá.
Espera por wsp el link de nuestro programa todos los sábados
www.laopinionsemanario.com.ar
—-------------------------------------
-Suscribite al canal de Youtube y forma parte de nuestra comunidad.
• incorporate a La Guía Club 3329 569378
-En instagram: Sin Galera, La Opinión y La Opinión Deportes
-También en Tik Tok y Facebook
-Siempre atentos en el 4-20-100
-En nuestro sitio web suscríbete y lee el material periodístico exclusivo.
-Y si te dimos una mano, ahora es tu turno.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando éste servicio. https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
—------------------------------------------------
Auspician Lo Que Importa:
Vía Costa, Hospital Privado SADIV, La Jabonera, Hidráulica Biscia, Gran Paraná, Sindicato de Empleados de Comercio, Rapicuotas, Obra Social del Personal del Papel, Cartón y Químicos, Supermercado VEA, Rey Distribución, Pardo Hogar, Estudio Jurídico Dra. Sofía Sanjurjo,Espacio Bambú, coach Dalmy Butti,Viva el Pollo 5, La Delfina restó.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión