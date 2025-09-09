El intendente Cecilio Salazar tuvo este domingo, en las legislativas 2025, la primera derrota electoral desde que en 2015 ganó sus primeras elecciones y accedió al mando del Gobierno municipal con 18.824 votos (52,6 %).

En el largo camino de una década de gestión, Salazar tuvo un triunfo histórico en 2017, con Iván Paz como el candidato a concejal más votado en elecciones locales, con el 60,12 por ciento de los votos.

Fue un espaldarazo significativo, que a nivel nacional y provincial acompañó al gobierno de Mauricio Macri y a María Eugenia Vidal. Pero el respaldo fue a la gestión Salazar, sin dudas.

Segundo quedó Unidad Ciudadana, que cosechó apenas 8.246 votos (21,90 %), con una lista encabezada por Martín Baraybar y Soledad Llull, únicos concejales electos por la oposición (hoy ambos son oficialistas). Los otros siete se los llevó el salazarismo.

En 2019, aunque Macri y Vidal perdieron a manos de Alberto Fernández/Cristina Kirchner y Axel Kicillof, respectivamente, Salazar mantuvo prácticamente la misma cantidad de votos, alrededor de 22.600, con el 56 por ciento.

Esta vez, la boleta del salazarismo, con Valentín Bravo y Candelaria Cuscuela a la cabeza, obtuvo 9554 votos. Son 13 mil menos que en las dos mejores elecciones de Cecilio.

En 2021 Salazar sacó su Partido Fe de la alianza con el PRO, la UCR y la Coalición Cívica y se sumó al oficialista Frente de Todos, algo que se vio apenas comenzó la gestión del peronismo a nivel nacional y provincial.

En esas elecciones comenzó una caída paulatina de la cantidad de sufragios y de los porcentajes alcanzados por las boletas que el intendente impulsó en cada elección.

Ese año, la lista que encabezó Daniel Creus obtiuvo 14.615 votos, lo que representó el 38,93 por ciento, que le valió un triunfo por apenas 0,5 % sobre la boleta de Juntos, con la exfuncionaria de Salazar Paola Basso como primera candidata, tras ganarle a Guillermo Sancho, también exfuncionario salazarista, la interna.

En 2023, Cecilio ganó las elecciones para un tercer mandato al frente de la Municipalidad con 14.860 votos, que representó el 37,17 por ciento del total. Segundo quedó, por Juntos, Ariel Rey, a 2634 votos de distancia (6,59 %).

Año por año, los votos y porcentajes de las listas de Cecilio:

2015 (elección de intendente): con la Alianza Cambiemos Buenos Aires, obtuvo 18.824 votos (52,6 %).

2017 (elección legislativa): con la Alianza Cambiemos Buenos Aires, logró 22.640 votos (60,12 %).

2019 (elección de intendente): con Juntos por el Cambio, 22.602 sufragios (56,02 %).

2021 (elección legislativa): con el Frente de Todos, 14.615 (38,93 %).

2023 (elección de intendente): con Unión por la Patria, 14.860 votos (37,17 %).

2025 (elección legislativa): con Fuerza Patria, 9554 votos (28,16 %).