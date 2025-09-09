Este martes, en Rosario, comenzaron los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) con la inauguración oficial en el Fan Fest del Parque Independencia, ubicado en Bulevard Oroño entre Dante Alighieri y 27 de Febrero.

La competencia reúne a más de tres mil deportistas provenientes de los 24 distritos del país. En representación de la provincia de Buenos Aires, y de San Pedro, está Candela Basaldúa, la atleta de la Escuela Municipal de Atletismo que competirá en los 400 metros llanos.

La sampedrina, que viene de consagrarse campeona provincial sub 20 en Mar del Plata, debutará el domingo en los JADAR en el Estadio Municipal Jorge Newbery, ubicado en Ovidio Lagos 2501.

La organización dispone de una venta de entradas para presenciar la prueba que van desde los 3 mil pesos y se pueden adquirir por la plataforma Turboentrada.

Candela Basaldúa es la única deportista de San Pedro en participar de esta primera edición de la competición, ya que Brenda Rojas, quien fue la mejor posicionada a nivel provincial en el selectivo provincial, fue excluída de la convocatoria ya que la misma fue armada a ‘’dedo'', como le dijo el presidente de la Federación Bonaerense de Canoas y Kayaks.

