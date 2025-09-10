Este fin de semana en la localidad de Hughes, Santa Fe, se disputó una nueva fecha del Rally Santafesino.

Diego Luque, residente en San Pedro, se subió nuevamente al podio en la categoría Moto 3. En los dos días de competencia, sábado y domingo, Luque logró el tercer lugar, lo que coloca en el cuarto puesto de la tabla general.

Solo restan dos fechas para el final del Rally Santafesino. La próxima parada será en Casilda, del 3 al de octubre, mientras que en Pérez y Soldini, será la jornada final que se disputará entre el 7 y 9 de noviembre.

