Vecinos de calle 56 entre 3 de Febrero e Independencia reportaron a La Opinión la situación que viven a diario cuando cae la noche: la falta de luminaria en la vía pública.

El barrio durante la noche.

La situación persiste desde hace años y genera diversos conflictos a las familias que viven en la zona, ya que además de ser un problema para circular por la zona, delincuentes aprovechan la oscuridad para robar.

“Necesitamos luz urgente. Hace más de 10 años venimos pidiendo porque se esconden en los campos y entran a robarle a la gente. Tengan piedad por la familia de uno”, reportaron los vecinos.

Además, hace algunas semanas uno de los vecinos informó que sufrió el robo de una maquina hormigonera cuando un delincuente ingresó al patio de su vivienda y se la llevó.

Para visibilizar la situación, en esta ocasión los vecinos, que ya reportaron el problema en múltiples oportunidades sin obtener respuesta, enviaron un video para reclamar a las autoridades municipales una solución urgente para esta problemática que provoca un peligro y mucha inseguridad para todas las familias que residen en la zona.

