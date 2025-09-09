Enojado con Coopser: tiene débito automático y le enviaron el aviso de corte con penalidades
Aníbal “Cacho” Cava y su esposa recibieron un aviso de suspensión del servicio eléctrico, aunque el pago de las facturas se debita automáticamente en el banco desde la pandemia. Aseguran que no abonarán intereses y que acudirá a la cooperativa para exigir una respuesta este miércoles.
Aníbal "Cacho" Cava y su esposa reclaman que la Coopser les envió un recibo de corte, de manera injusta, ya que están adheridos al débito automático y que no corresponde que paguen intereses.
Cava se acercó hasta la redacción de La Opinión y dijo: "Estoy enojado, yo no acostumbro a no pagar mis deudas".
"La cooperativa me parece que le erró, en mi boleta dice no cobrar por caja. No entiendo por qué llegó el aviso de corte", expresó.
Relató que la sanción es injusta porque sus pagos están al día y temen que no les den una solución.
Refirió que el miércoles a la mañana irá a hablar a Coopser, ya que "no piensa pagar ningún interés" por las facturas, ya que, desde la pandemia se encuentran adheridos al sistema de débito automático, por lo que no les debería haber llegado el anuncio de corte.
