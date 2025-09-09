Aníbal "Cacho" Cava y su esposa reclaman que la Coopser les envió un recibo de corte, de manera injusta, ya que están adheridos al débito automático y que no corresponde que paguen intereses.

Ads

Cava se acercó hasta la redacción de La Opinión y dijo: "Estoy enojado, yo no acostumbro a no pagar mis deudas".

"La cooperativa me parece que le erró, en mi boleta dice no cobrar por caja. No entiendo por qué llegó el aviso de corte", expresó.

Ads

Relató que la sanción es injusta porque sus pagos están al día y temen que no les den una solución.

Refirió que el miércoles a la mañana irá a hablar a Coopser, ya que "no piensa pagar ningún interés" por las facturas, ya que, desde la pandemia se encuentran adheridos al sistema de débito automático, por lo que no les debería haber llegado el anuncio de corte.

Puede interesarte

Ads