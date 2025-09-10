El resultado de las elecciones legislativas en San Pedro provocó un cimbronazo en el Gobierno municipal y el intendente Cecilio Salazar solicitó las renuncias de todos los funcionarios del gabinete para analizar el futuro.

La lista impulsada por el jefe comunal quedó segunda en las elecciones, tras obtener 9554 votos (28,16 por ciento), detrás de La Libertad Avanza, de Ariel Rey, que cosechó 13 673 (40,3 %).

Con esos números, esta fue la peor performance de una lista de Cecilio Salazar desde que llegó al Gobierno de la Municipalidad de San Pedro en 2015.

El intendente pidió las renuncias este martes, primer día hábil en el Estado local tras el feriado por el Día de la Patrona y la proclamación de Basílica de la parroquia Nuestra Señora del Socorro.

Así, tras la salida del gabinete del director de Cultura, David “Kukino” Kurlat, y de la secretaria de Salud, María de los Ángeles Vargas, Salazar evaluará la continuidad del resto de los alrededor de 50 integrantes de su equipo.

El jefe comunal tiene ahora en el escritorio de su despacho la dimisión de todos los secretarios, subsecretarios, directores y coordinadores del gabinete para analizar quiénes seguirán de aquí en adelante.

Salazar confirmó a La Opinión que solicitó las renuncias y dijo que se va a tomar alrededor de una semana para la evaluación a cada funcionario.

No sólo analizará el rol de cada uno en las responsabilidades de gestión que tiene, sino que además será minucioso respecto de la actuación de los funcionarios en los últimos 20 días de la campaña.

Salazar dijo que siempre “la idea es mejorar el equipo" y, como dijo en los mensjaes a la militancia emitidos desde el propio domingo, consideró que “las urnas han dado un llamado de atención” al Gobierno.

Futbolero como es, el intendente entiende que “equipo que gana no se toca”, pero ante la derrota “hay que hacer algunas correcciones”. Así, para la semana que viene se espera que Cecilio Salazar comunique al gabinete cómo seguirá la conformación hacia el futuro.