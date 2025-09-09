Día Mundial de la Prevención del Suicidio: convocan a un encuentro abierto a la comunidad
La agrupación Estamos Juntos invitó a participar de una jornada de reflexión este miércoles a las 18.30 en la sede de la Dirección de Salud Mental con el objetivo de abordar la problemática del suicidio y promover la prevención.
Este miércoles 10 de septiembre, en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, la agrupación Estamos Juntos organizará un "momento de reflexión" abierto a toda la comunidad.
Andrea Morón, una de las representantes del grupo, informó a La Opinión que, a diferencia de otras oportunidades, la reunión tendrá lugar en la sede de la Dirección municipal de Salud Mental, ubicada en Ituzaingó 979.
"Hablar de suicidio no es promoverlo, es prevenirlo", expresó.
El encuentro será a las 18.30 y buscarán reflexionar respecto de los abordajes posibles de la problemática a nivel local.
