Lo que importa - Miércoles 03 de septiembre de 2025
Reprogramaron las fechas para el remate de la clínica San Pedro: la subasta comienza el 29 de septiembre
Estalló la polémica en la UCR: Potencia vs. Nuevos Aires, sin lista oficial para el radicalismo en estas elecciones
Julio Alsogaray fue imputado por abigeato agravado en el caso de las vacas robadas a un político entrerriano
Alerta estafa: hackearon el WhatsApp de un joven y piden dinero en su nombre
Noah volverá a ser operado en el Hospital Garrahan: sigue en estado delicado tras sufrir graves quemaduras
Martín González mostró signos de mejoría: comenzó a mover las piernas y las manos tras el accidente en moto
Otra baja en el gabinete antes de las elecciones: María Vargas renunció a la Secretaría de Salud
Optimist: Catalina Gómez y Gino Pichetti compiten en el Sudamericano de Ecuador
Candidatos de Ariel Rey y La Libertad Avanza quieren "eliminar" tasas y derechos que ya no se cobran
Piden donaciones para un proyecto educativo jardines 902 y 919 quieren reforestar sus patios para generar conciencia
NECROLÓGICA:
Ismael «Petiso» Correa a los 74 años
CLIMA:
Jornada nublada con ingreso de un frente frío del sur que podría generar tormentas. Máxima de 18°, viento del Sur a 30 km.
FARMACIAS DE TURNO:
Mitre 3190
11 de Septiembre 1585
www.laopinionsemanario.com.ar
