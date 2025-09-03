Reprogramaron las fechas para el remate de la clínica San Pedro: la subasta comienza el 29 de septiembre

Estalló la polémica en la UCR: Potencia vs. Nuevos Aires, sin lista oficial para el radicalismo en estas elecciones

Julio Alsogaray fue imputado por abigeato agravado en el caso de las vacas robadas a un político entrerriano

Alerta estafa: hackearon el WhatsApp de un joven y piden dinero en su nombre

Noah volverá a ser operado en el Hospital Garrahan: sigue en estado delicado tras sufrir graves quemaduras

Martín González mostró signos de mejoría: comenzó a mover las piernas y las manos tras el accidente en moto

Otra baja en el gabinete antes de las elecciones: María Vargas renunció a la Secretaría de Salud

Optimist: Catalina Gómez y Gino Pichetti compiten en el Sudamericano de Ecuador

Candidatos de Ariel Rey y La Libertad Avanza quieren "eliminar" tasas y derechos que ya no se cobran

Piden donaciones para un proyecto educativo jardines 902 y 919 quieren reforestar sus patios para generar conciencia

—------------------------------

NECROLÓGICA:

Ismael «Petiso» Correa a los 74 años

—------------------------------

CLIMA:

Jornada nublada con ingreso de un frente frío del sur que podría generar tormentas. Máxima de 18°, viento del Sur a 30 km.

—---------------------------------

FARMACIAS DE TURNO:

Mitre 3190

11 de Septiembre 1585

—--------------------------

www.laopinionsemanario.com.ar

—-------------------------------------

—------------------------------------------------

