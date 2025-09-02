El Seleccionado Argentino de Optimist se encuentra en a Salinas, Ecuador para competir en el Sudamericano que tendrá lugar en el Salinas Yacht Club entre el 6 y 13 de septiembre.

Catalina Gómez y Gino Pichetti, regatistas del Club Náutico, forman parte de la delegación argentina. Además, en el staff técnico, está Lautaro Corti, quien también se desempeña en la institución sampedrina.

Gómez y Pichetti lograron su clasificación al Sudamericano tras su buena actuación en el San Isidro Labrador, que tambien les dio una plaza en el Europeo de Turquía y en el Mundial de Eslovenia, respectivamente.

